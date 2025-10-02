びっくりドンキー「さつまいもデザート」4品発売/北海道ソフトクリーム×さつまいもの秋メニュー

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、ほくほくした食感のさつまいもとミルク感たっぷりの北海道ソフトクリームの甘さをかけ合わせた初登場の「さつまいもデザート」4品を、10月8日から期間限定で発売する。いずれも税込価格。

◆「おいもパフェ」690円

ほくほくした食感が楽しめるよう、ダイスカットしたさつまいもをトッピングした。カラメルソースと北海道ソフトクリームの組み合わせと、下層にある青りんごゼリーのさっぱりとした味わいで最後まで飽きずに味わえる。

びっくりドンキー おいもパフェ

◆「おいもサンデー」490円

北海道ソフトクリームと香ばしいカラメルを合わせ、アクセントに大学いもをトッピングした。食後にぴったりな小さめサイズ。

びっくりドンキー おいもサンデー

◆フライドスイートポテト

単品:690円、コーヒーセット:790円

揚げたてさつまいもスティックに、カスタード風バニラアイスを組み合わせた。セットのコーヒーは、「ホットコーヒー(シングルオリジン･ブレンド)」、「アイスコーヒーS(シングルオリジン･ブレンド)」の4種から選択できる。

びっくりドンキー フライドスイートポテト

◆「ジョッキパフェ(おいも)」1,590円

「おいもパフェ」のトッピングに加え、バニラアイスやシフォンケーキなどを大きなジョッキに詰め合わせた、満足感のあるメニュー。

びっくりドンキー ジョッキパフェ(おいも)

〈さつまいもデザート発売を記念したキャンペーン〉

「さつまいもデザート」4品の発売を記念し、びっくりドンキー公式アカウント(@bikkuri__donkey)でお食事券が当たるキャンペーンを開催する。

【5時間限定!「#びっくりドンキーのさつまいもデザートで乾杯」キャンペーン】

実施期間:2025年10月21日8時〜12時59分

びっくりドンキー公式アカウントをフォローのうえ、指定のハッシュタグをつけてリプライすることで参加。抽選で10人に2,000円分のお食事券が当たる。

【「さつまいもデザート発売記念」キャンペーン】

実施期間:2025年10月22日〜10月26日

びっくりドンキー公式アカウントをフォローのうえ、キャンペーン対象の投稿をリポストすることで参加。抽選で50人に2,000円分のお食事券が当たる。