セブン銀は一時９％高、伊藤忠と資本・業務提携◇
セブン銀行<8410.T>は高い。一時９．１％高の３１６円６０銭まで上昇し、約８カ月ぶりに年初来高値を更新した。前週末２６日取引終了後、伊藤忠商事<8001.T>と資本・業務提携すると発表しており、これを材料視した買いが入っている。
伊藤忠傘下のファミリーマートが運営するコンビニ店舗に、セブン銀が運営するＡＴＭ設備を設置する。また、クレジットカードや決済など金融事業での提携に関して両社で協議を行う。伊藤忠はセブン銀が実施する第三者割り当てによる自己株式処分を引き受けて１６％強の株式を保有し、更に議決権ベースで２０％に至るまで市場買い付けなどで株式を追加取得する見通し。
（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。
出所：MINKABU PRESS
