シャオミ・ジャパンは、「Xiaomi ポータブルフォトプリンター Pro」と「Xiaomi サウンドパーティ」を発売した。

Xiaomi ポータブルフォトプリンター Pro

「Xiaomi ポータブルフォトプリンター Pro」は、最大313dpiの高解像度で印刷できる昇華型プリンター。16.7万色の色域に対応し、写真を鮮やかに再現できる。

印刷と同時に写真を自動でラミネート加工し、湿気や色あせから保護。Bluetoothでスマートフォンと接続でき、最大3名まで同時に利用できる。

フォト用紙10枚が同梱され、価格は1万5800円。10月10日までの期間中、早割価格1万4800円で購入できる。直営店「Xiaomi Store」のほか、公式サイト、楽天市場、Amazon.co.jp、公式TikTok Shopで販売される。

別売りアクセサリーとして「Xiaomi ポータブル昇華型フォトペーパー（20枚）」1280円（早割1180円）、「同 50枚」2880円（早割2780円）、「Xiaomi ポータブル昇華型フォトステッカー（50枚）」3880円（早割3780円）も発売される。

Xiaomi サウンドパーティ

Xi aomi ポータブルフォトプリンター Proのスペック 項目 内容 印刷方式 昇華型印刷 印刷解像度 313×313dpi 用紙サイズ 2×3インチ（50×76mm） 印刷速度 約1分/枚 重さ 約308g 用紙トレイ容量 フォトペーパー10枚/フォトステッカー5枚 サポートファイル形式 JPEG、PNG、HEIF ARフォト 対応 対応OS Android 8.0または iOS 13.0以降 Bluetooth バージョン 5.2 Bluetooth マルチ接続 対応（最大3名） バッテリー 充電式 リチウムイオン電池 パック、880mAh 定格電圧 7.4V ポートタイプ Type-C USB 2.0 パッケージ内容 本体、充電ケーブル、フォト用紙パック（10枚入）、インクカートリッジ（写真10枚分）、取扱説明書

「Xiaomi サウンドパーティ」は、15Wツイーターと35Wウーファーを搭載したBluetoothスピーカー。低音を強調するブーストモードを備え、空間を力強いサウンドで満たせるという。

Harman AudioEFXチューニングによる高音質再生に対応。2台を左右スピーカーとして組み合わせるサラウンドステレオ機能に加え、最大100台まで接続できる「パーティコネクト機能」も備えている。

バッテリー容量は5200mAhで、最長26時間の音楽再生が可能。PD急速充電にも対応し、10分間の充電で約2時間の再生が行えるほか、リバース充電機能も搭載する。

価格は1万1980円で、10月10日までの期間中は早割価格9980円。直営店「Xiaomi Store」、公式サイト、楽天市場、Amazon.co.jp、公式TikTok Shopで取り扱われる。

Xi aomi サウンドパーティのスペック 項目 内容 カラー ブラック 大きさ 255×92×92mm 重さ 約1.2kg 定格出力電力 1×35W（ウーファー）、1×15mm（ツィーター） 周波数帯 60Hz～20KHz 信号対ノイズ比 80dB以上 バッテリー リチウム イオン 、5200mAh Bluetoothバージョン 5.4 転送距離 25m 再生時間 約26時間（50％音量で、3Dライト、低温ブーストモードOFF） 防塵防水 IP67 ステレオペア（TWS） 対応 パーティコネクト機能 対応（最大100台） マイク 対応