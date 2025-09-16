¡Ö¶½¹Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×Ãæ»³ÈþÊæ¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ç¡È¾Ã¤¨¤¿¹áÅµ¡Éµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¡Ä½êÂ°»öÌ³½ê¤È°äÂ²¤Î´Ö¤Ç¿¼¹ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿
¡Ö±Ê±ó¤Î¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¡×Ãæ»³ÈþÊæ¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ9¥«·î¡£4·î¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ë¤Ï1Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö70Ê¿ÊÆ¤Û¤É¤ÎÉô²°¤Ï¡¢Èà½÷¹¥¤ß¤Ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¡×¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ»³ÈþÊæ¤Î¼«Âð
¡¡¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤¿¡È¹áÅµ¡É¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤¢¤ëµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿--¡£¡ÊÁ´3ËÜ¤Î1ËÜÌÜ¡¿¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Ë
Ãæ»³ÈþÊæ¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡¢¡¢¡¢¡
¥Õ¥¡¥ó1Ëü¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿¤ªÊÌ¤ì²ñ
¡¡4·î22Æü¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÇºòÇ¯12·î¤ËÆþÍáÃæ¤Î»ö¸Î¤Î¤¿¤áµÞÀÂ¤·¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º×ÃÅÃæ±û¤ËÈþÊæ¤¬¤Û¤Û¾Ð¤à°ä±Æ¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢ËÜ¿Í¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÀÖ¤¤¥À¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½5ÀéËÜ¤â¤Î²Ö¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸á¸å1»þ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¶È³¦´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Î²ñ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¸á¸å3»þ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó1Ëü¿Í¤âÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸¥²Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»²Îó¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö³«»Ï20Ê¬Á°¤ËÃå¤¯¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ôÀé¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¥²Ö¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï3»þ´ÖÈ¾¤Û¤ÉÊÂ¤ó¤Ç¤«¤é¡£²Î¼ê³èÆ°¤Î°áÁõ¤Ê¤É¤æ¤«¤ê¤ÎÉÊ¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ëÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¼Ì¿¿»£±Æ¤ÇÎó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÅÓÃæ¤«¤é»£±Æ¶Ø»ß¤Ë¡£´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤ëÆ±Ç¯Âå¤Î½÷À¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º×ÃÅÁ°¤ÎºÇÁ°Îó¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈþÊæ¤ÎËå¤Ç½÷Í¥¤ÎÃæ»³Ç¦¡Ê52¡Ë¡£¡Ö³§¤µ¤Þ¤ò¾È¤é¤¹ßê¤á¤¯À±¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤«¿´¤Ë¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¸¥²Ö¤¬½ª¤ï¤ë¸á¸å9»þ¶á¤¯¤Þ¤ÇÈà¤é¤ò¸«¼é¤ê¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ËÃúÇ«¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î»Ñ¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢ÁÓ¼ç¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥¹¥¿¡¼¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ï¤·¤á¤ä¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¤Ä¤Ä¤¬¤Ê¤¯Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤ªÊÌ¤ì²ñ¤ò¤á¤°¤êËÖÈ¯¤·¤¿¡È¹áÅµ¥È¥é¥Ö¥ë¡É
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î²ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ5·îº¢¤«¤é¤¢¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹áÅµ¤È¤·¤Æ½¸¤á¤¿¤ª¶â¤¬¡¢Ç¦¤µ¤ó¤é°äÂ²¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê·ÝÇ½»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£·ÝÇ½¿Í¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸Î¿Í¤È´Ø·¸¤Î¤¢¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢ÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤«¡¢»²Îó¼Ô¤«¤é²ñÈñ¤òÄ§¼ý¤·¡¢°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ±¿±Ä¤òÃ´¤¦¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¡£
¡Öº£²ó¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Î¼çºÅ¼Ô¤ÏÈþÊæ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¡£½êÂ°¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¤â±¿±Ä¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤Î²ñ¤¬°ÛÎã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹áÅµ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Ö¶½¹Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤½¤â¤½¤â·ÝÇ½¿Í¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ç¹áÅµ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ïµ©¡£ÂçÄñ¡¢°ÆÆâ¾õ¤Ë¹áÅµ¼Âà¤òÌÀµ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¹áÅµ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢»ÈÅÓ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2008Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÈÓÅç°¦¤µ¤ó¤Î²ñ¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¬À¸Á°¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¨¥¤¥ºËÐÌÇ±¿Æ°¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿´ð¶â¤ËÁ´³Û´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤âÈþÊæ¤µ¤ó¤Î²ñ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹áÅµ¤Î³Û¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î°ìÉô¤Ï1¼Ò¤Ë¤Ä¤10Ëü±ß¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ï5Ëü±ß½Ð¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤Î¸å¡¢¹áÅµ¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¡¢»²Îó¼Ô¤ËÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¤³¤Î²ñ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¹áÅµ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹áÅµ¤È¤·¤Æ½¸¤á¤¿¤ª¶â¤Ï¼çºÅ¼ÔÂ¦¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËÜÍè¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Î¼ñ»Ý¤Ï¸Î¿Í¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¼Å¤Ö¤³¤È¤Ç±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸Ä¿Í¤ÎÎîÁ°¤Ë¤ª¶¡¤¨¤¹¤ë¹áÅµ¤¬°äÂ²¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¶½¹Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ç¦¤âº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¡Ø¹áÅµ¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡©¡Ù¡Ø»²Îó¼Ô¤Î¥ê¥¹¥È¤Ï¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¿Ö¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ø²¿¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¡¢¤³¤Ü¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë»²Îó¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¸æÎé¤òÅÁ¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ëÇ¦¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤ì¤ò¥Ó¥Ã¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¾Ã¤¨¤¿¹áÅµ¡½¡½¡£
¡¡²ñ¤«¤é3¥«·î°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿7·î31Æü¡¢¿¿Áê¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢Ç¦¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤¿¡£¡Ö¹áÅµ¤Î·ï¤Ç¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢µ¼Ô¤ÎÍèË¬¤òÏ«¤¦µ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×

¡¡¤È¡¢¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤Î¤«¡£¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼»þÂå¤«¤é¡¢37Ç¯´ÖÈþÊæ¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ÒÄ¹¤ÎÎëÌÚ¿²Â»á¤¬»öÌ³½ê¤Ç±þ¤¸¤¿¡£
¡Ò¡ÔÃæ»³ÈþÊæ¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ç¡È¹áÅµ¥È¥é¥Õ゙¥ë¡É¡Õ¼çºÅÂ¦¤ÏËå¡¦Ãæ»³Ç¦¤Ë¡Ö¤ªÎé¤Î°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡×¤È·ãÅÜ¡ÄÅö»ö¼ÔÄ¾·â¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡Èµ¿ÏÇ¤Î¿¿Áê¡É¤È¤Ï¡Ó¤ØÂ³¤¯