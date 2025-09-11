滋賀県から「公式に非公認」とされている、ゆるキャラのびわ湖くんが2025年9月8日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画にて、YouTuber・ヒカキンさんが監修する味噌ラーメン店「みそきん」を訪れ、その味を酷評した。

「クソ正直にレビューする」と意気込む

びわ湖くんは琵琶湖を模った滋賀県公式の非公認ゆるキャラで、公式YouTubeチャンネルの登録者数は登録者65.6万人を数える。

「みそきん食べたら不味かった」と題した動画でびわ湖くんは、8月7日にオープンした「みそきん」にやってきた。同店は、23年5月に発売され累計売上数2000万食を突破したヒカキンさんプロデュースのカップ麺「みそきん 濃厚味噌ラーメン」の実店舗。びわ湖くんは以前、カップ麺の「みそきん」を実食して「そんなに美味しくなかった」と辛口な評価をする動画を投稿している。

実店舗オープン前には様々な有名YouTuberが招待される中で、自身には声がかからなかったとし「一番『みそきん』で動画撮ってた俺がなんで呼ばれへんねん！なんでや！」と憤るびわ湖くん。他のYouTuberが「みそきん」を絶賛していることについて「胡散臭い」と断じ、「お呼ばれしてないからクソ正直にレビューしたいと思います」と意気込んだ。

びわ湖くんははじめに、「みそきん」の味と比較するために、別のラーメン店の味噌ラーメンを実食。ニンニクが効き過ぎており、ニンニクがあまり好きではない自分にとっては「微妙」と評し、点数を「20点」とした。

ニンニクが効き過ぎて「このラーメン食べたら絶対デートできひん」

その後、「みそきん」に入店したびわ湖くんは、1550円（税込）の特製みそきんを注文。見た目は「美味しそう」としながらも、スープを一口味わうと「なんやこれ。さっきのラーメンよりまずいがな！」と一蹴した。先ほどの味噌ラーメンよりもさらにニンニクが効いており「好みじゃないわ。これやったらカップラーメンの『みそきん』のほうがうまいわ」「たぶん、ニンニクが好きな人はうまいんかもしれんけど、普段ニンニクを避けてる俺からしたらマジでこのラーメンきつい」と語った。

続けて「このラーメン食べたら絶対デートできひんわ。口臭過ぎるもん」と述べ、「ニンニク抜きのやつも作ってくれ。それやったらうまいかもしれん。チャーシューも味玉も美味しいんやと思うねんけど、味がこのニンニクのスープやから全部が微妙に感じる」と毒づいた。そして「俺はこれ無理やなぁ〜。女性の人とか苦手な人多いんちゃうかな。これ食えへんな」とまくしたてたが、最後には「俺的にはまずかったけど、気になる人はぜひ行ってみてください」と呼びかけていた。