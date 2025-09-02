¡ÈÄÀË×´íµ¡¡É¤ÎÉÔ°Â¤¬ËÄ¤é¤àÅìµþ£²¥¯¥é¥Ö¡£¼¡Àá¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤ÏÀ¸¤»Ä¤ê¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò·ü¤±¤¿»àÆ®¤Ë
¡¡ºÇ²¼°Ì¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Û¤É¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¹ß³Ê¤Ø¤Î´íµ¡¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤À¤¬¡¢³Î¼Â¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¡£Åìµþ¤Î£²¥¯¥é¥Ö¤À¡£
¡¡º£µ¨J£±¥ê¡¼¥°¤Î28»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤ÆÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï¾¡ÅÀ32¡Ê£¸¾¡£¸Ê¬12ÇÔ¡Ë¤Î14°Ì¡¢FCÅìµþ¤Ï¾¡ÅÀ31¡Ê£¸¾¡£·Ê¬13ÇÔ¡Ë¤Î15°Ì¡£¹ß³Ê¸¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î18°Ì¡¦¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ê¾¡ÅÀ25¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì¾¡ÅÀ£·¡¢¾¡ÅÀ£¶º¹¤¢¤ë¤¬¡¢²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅìµþV¤Ï²¿¤è¤êÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤À¡£¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¼çÂÎ¤Ç¥µ¥¤¥É¤«¤éÊø¤¹°Õ¿Þ¤¬¥Û¡¼¥à¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¡Ê£¸·î23Æü¡¿£°¡Ý£³¡Ë¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢´Î¿´¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯¤ËÀºÅÙ¤ò·ç¤¤¤ÆÌµÆÀÅÀ¡£Â³¤¯£¸·î30Æü¤Î²£ÉÍFCÀï¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÁíÆÀÅÀ16¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤ÈÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤À®ÀÓ¤À¡£
¡¡´üÂÔ¤ÎÀ÷ÌîÍ£·î¤âº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ï¤º¤«£²ÆÀÅÀ¤ÈÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¡£³Î¸Ç¤¿¤ëÆÀÅÀ¸»¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÔ°ÂºàÎÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅìµþV¤¬¹Åç¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿ÍâÆü¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë£°¡Ý£´¤È»´ÇÔ¤·¤¿FCÅìµþ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢ºÇ¸åÈø¤«¤é·Ò¤°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´°Á´¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼«ÌÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡Ö°ÕÃÏ¸«¤»¤í!¡×¥³¡¼¥ë¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶þ¿«Åª¤ÊÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤Î¼åÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÏÀÈ¼å¤Ê¼éÈ÷¡£º£²Æ¤ËCB¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ç¥ë¥Ä¡¢GK¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¤òÊä¶¯¤·¤Æ¤â²þÁ±¤µ¤ì¤º¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï£¶·î25Æü¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¡Ê£³¡Ý£°¡Ë¤òºÇ¸å¤Ë£·»î¹çÂ³¤±¤ÆÎíÉõ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âº£µ¨J£±¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«£µ»î¹ç¤È¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤äFW¤ÎÄ¹ÁÒ´´¼ù¤¬¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÉÔ°ÂÄê¡£¡È·ë¶É¤Ï¸Ä¿ÍÍê¤ß¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¼å¤µ¤¬¤¢¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ç£³»î¹çÇòÀ±¤¬¤Ê¤¤ÅìµþV¤È¡¢£´»î¹ç¾¡¤ÁÀ±¤¬¤Ê¤¤FCÅìµþ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¡ÈÄÀË×´íµ¡¡É¤ÎÉÔ°Â¤¬ËÄ¤é¤àÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ï´ñ¤·¤¯¤â¼¡Àá¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤Ï¡¢À¸¤»Ä¤ê¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò·ü¤±¤¿»àÆ®¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ª¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡º£µ¨J£±¥ê¡¼¥°¤Î28»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤ÆÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï¾¡ÅÀ32¡Ê£¸¾¡£¸Ê¬12ÇÔ¡Ë¤Î14°Ì¡¢FCÅìµþ¤Ï¾¡ÅÀ31¡Ê£¸¾¡£·Ê¬13ÇÔ¡Ë¤Î15°Ì¡£¹ß³Ê¸¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î18°Ì¡¦¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ê¾¡ÅÀ25¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì¾¡ÅÀ£·¡¢¾¡ÅÀ£¶º¹¤¢¤ë¤¬¡¢²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡´üÂÔ¤ÎÀ÷ÌîÍ£·î¤âº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ï¤º¤«£²ÆÀÅÀ¤ÈÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¡£³Î¸Ç¤¿¤ëÆÀÅÀ¸»¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÔ°ÂºàÎÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅìµþV¤¬¹Åç¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿ÍâÆü¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë£°¡Ý£´¤È»´ÇÔ¤·¤¿FCÅìµþ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢ºÇ¸åÈø¤«¤é·Ò¤°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´°Á´¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼«ÌÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡Ö°ÕÃÏ¸«¤»¤í!¡×¥³¡¼¥ë¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶þ¿«Åª¤ÊÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤Î¼åÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÏÀÈ¼å¤Ê¼éÈ÷¡£º£²Æ¤ËCB¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ç¥ë¥Ä¡¢GK¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¤òÊä¶¯¤·¤Æ¤â²þÁ±¤µ¤ì¤º¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï£¶·î25Æü¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¡Ê£³¡Ý£°¡Ë¤òºÇ¸å¤Ë£·»î¹çÂ³¤±¤ÆÎíÉõ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âº£µ¨J£±¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«£µ»î¹ç¤È¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤äFW¤ÎÄ¹ÁÒ´´¼ù¤¬¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÉÔ°ÂÄê¡£¡È·ë¶É¤Ï¸Ä¿ÍÍê¤ß¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¼å¤µ¤¬¤¢¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ç£³»î¹çÇòÀ±¤¬¤Ê¤¤ÅìµþV¤È¡¢£´»î¹ç¾¡¤ÁÀ±¤¬¤Ê¤¤FCÅìµþ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¡ÈÄÀË×´íµ¡¡É¤ÎÉÔ°Â¤¬ËÄ¤é¤àÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ï´ñ¤·¤¯¤â¼¡Àá¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤Ï¡¢À¸¤»Ä¤ê¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò·ü¤±¤¿»àÆ®¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ª¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð