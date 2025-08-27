ビキニフィットネスの女王、安井友梨（41）が26日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。「天然のサプリメント」と思っている調味料を明かした。

今回のテーマは「私の最高の調味料SP」。とんかつに使う調味料の話題でソース、塩と答える出演者が多い中、安井は愛知県出身ということもあり「味噌」と答えていた。

その後、トークが進み、安井が振られると「私、天然のサプリメントは味噌だと思ってまして」と切り出し「朝から晩まで一日中味噌尽くしの生活を」と欠かせない調味料だと明かした。

これにMCの明石家さんまから「いつも舐めてんの?」と聞かれると「はい!筋肉のためにやってます」と答えた。スタジオに驚きの声が響く中、「朝は赤味噌でタンパク質とって。トレーニング中は豆味噌、昼は雑穀味噌、夜は麦味噌、夜中は白味噌とか」と時間で分けて数種類の味噌を摂取するとした。

このこだわりにスタジオの衝撃はさらに大きくなった。安井は「食べ物と味噌。全部味噌味になるんですけど」としつつ「（筋肉に）物凄い良いです。高タンパクで調味料の粋を超えてて、スーパーフード中のスーパーフード」と自身の考えを語った。