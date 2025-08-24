東京都知事、沖縄県知事も甲子園に駆けつけ応援

第107回全国高校野球選手権は23日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で決勝戦を行い、沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）を3-1で下し初優勝を決めた。球場にはファンだけでなく、それぞれの都県を代表する超大物の姿もあった。

球場に姿を見せたのは、小池百合子・東京都知事と玉城デニー・沖縄県知事。小池知事は半袖の上着に白いパンツという姿で、首にタオルを巻いてアルプス席に登場した。東京都の「子供・若者・教育」Xアカウントが姿を公開している。玉城知事はスカイブルーのかりゆしウェアで応援席に陣取った。それぞれの姿にX上のファンが反応している。

「え 行ったのか 行ってるんかい」

「盛り上がり凄いな…政治まで止めてる選手たち」

「知事きちゃった がんばれー！」

「2人ともステキ」

「これ全国の知事同士の闘いでもあるのか」

試合は日大三が初回に先制したものの、沖縄尚学は2回に同点とし、6回、8回にも1点ずつ奪い逃げ切った。ファンからは「デニーの外での熱い応援が優勝に繋がったかもな」「ちゃんとスタンド席から応援してるのね」「観客席にいると普通のおっちゃんやな」と、アルプス席に座った玉城知事の応援姿に驚く声もあった。



（THE ANSWER編集部）