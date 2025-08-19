「どこの？って聞かれる率高い！」【ユニクロ】大人女性におすすめ♡「メンズアイテム」

これまで【ユニクロ】で、ウィメンズアイテムしか買ったことがない人へ。実はメンズコーナーにも、隠れた名品がたくさんあるんです。今回は週5でユニクロを着るマニアライターが、大人女性におすすめの「メンズアイテム」をセレクト。「それどこの？」と聞かれる確率が高いオープンカラーシャツ、秋まで長く使えるニットベスト、体型カバーにも役立ちそうな涼感Tシャツ、旬のスウェットショーツを厳選しました。どれもリアルな愛用品なので、自信を持ってレコメンドします！

涼しげな素材感 × 抜け感のあるオープンカラーが魅力のシャツ

【ユニクロ】「コットンリネンシャツ」\2,990（税込）

抜け感のある着こなしに導いてくれるオープンカラーシャツ。今季はウィメンズに見当たらず、メンズでゲットしました！ 着ているとリア友から「それどこの？」と、聞かれたことも多かった1枚。ゆるっとしたサイズでリラックス感のある着心地、清涼感のあるコットンリネン素材もお気に入りです。実はこの襟元、2WAY仕様。カジュアルに見せたいときはオープンカラーに、クリーンにきめたいときはレギュラーカラーにアレンジ可能です。

今買うのがおすすめ！ 秋まで長く使えるニットベスト

【ユニクロ】「ニットVネックベスト」\2,990（税込）

連日暑い日が続いているけど、暦の上ではすでに秋。今買うなら、秋まで長く使えるアイテムを選ぶのが賢い選択かも。そこでぴったりなのがニットベスト。メンズならではのざっくりとしたサイズ感で、体型カバーしつつほどよい抜け感をプラス。最近はブラトップの上に着て、ヘルシーに肌見せするスタイルがお気に入り。秋にはシャツやロンTとレイヤードして、ガンガンヘビロテする予定です！

長めの袖丈と着丈で体型カバー！ 夏にぴったりの涼感Tシャツ

【ユニクロ】「エアリズムコットンオーバーサイズTシャツ / 5分袖」\1,990（税込）

ユニクロ夏の大注目アイテムのエアリズムコットンTシャツ。外側はコットン見えする素材、内側はさらさらのエアリズム素材で仕立てた機能性トップスです。筆者はメンズもウィメンズも愛用中。メンズのイチオシポイントは、長めの着丈と袖丈。身幅もたっぷりしており、着るだけでまるっと体型カバーを叶えてくれるはず。ナローシルエットのスカートを合わせて大人カジュアルに仕上げたり、旬のワイドジーンズにウエストインしても今っぽいバランスに。

大人が穿ける今っぽショーツ見つけた！

【ユニクロ】「スウェットワイドショーツ」\2,990（税込）

好きすぎてイロチ買いしたショーツ。スウェット × ショーツとかなりカジュアルな要素が詰まっているけど、意外と大人にも似合うんです。素材はややツヤ感とハリがあり上品な印象。着丈がやや長めのワイドシルエットで、脚が出過ぎないのがお気に入りポイント。ミニTやパンプスと合わせてフレンチガールミックスに仕上げても良し。長袖シャツと合わせれば、大人にもフィットするメンズライクスタイルが完成します。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子