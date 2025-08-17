堂安律がデビュー戦で強烈インパクト! ハットトリックこそ逃すもフランクフルトを快勝に導く2ゴール
[8.17 DFBポカール1回戦 エンガース 0-5 フランクフルト]
DFBポカール1回戦が17日に開催され、フランクフルトはアウェーでエンガース(5部)に5-0で勝利した。今夏にフライブルクから完全移籍で加入したMF堂安律は、右サイドハーフで先発出場。公式戦のデビュー戦で2ゴールを決め、後半35分までプレーした。
昨季ブンデスリーガ3位のフランクフルトは攻めあぐねる時間が続いたものの、前半44分に先制。MFジャン・マテオ・ボハヤが自らのシュートの跳ね返りを右足で蹴り込み、チームの今季第1号弾を挙げた。
攻撃で存在感を見せていた堂安も前半45分に続く。MFジャン・ウズンがゴール前に浮き球のパスを送ると、タイミングの良い飛び出しから冷静にトラップ。GKとの1対1から左足で決め、加入後初ゴールを記録した。
さらにハーフタイムを挟んで後半9分、ペナルティエリア右でMFヒューゴ・ラーションのパスを受け、相手の逆を取るコントロールから左足でシュート。ゴール左隅に突き刺し、この日2点目を奪った。
その後もチャンスを迎えた堂安だったが、惜しくもハットトリックには届かず、後半35分に途中交代。フランクフルトは終盤にFWエリー・ワヒとMFパクステン・アーロンソンのゴールで突き放し、5-0の快勝を飾った。
