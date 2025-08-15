この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

劇場版「鬼滅の刃」無限城編の挑戦と快進撃を巡り、ブロガーの徳力基彦さんが自身のYouTubeチャンネルで詳細に解説した。
動画タイトルは「日本映画の歴史を塗りかえ続ける劇場版『鬼滅の刃』無限城編の挑戦の凄さ」。徳力さんは、映画が公開からわずか8日で100億円突破、さらには10日で120億円を超えるという破格の動員状況を中心に、その社会現象の背景を自らの見解も交えて語っている。

徳力さんは「無限列車編の400億円は、コロナ禍の特殊な出来事だと消化していた人も多かったと思う」ものの、今回の無限城編が「コロナ禍だからだけではない」ことを数字と熱狂ぶりから痛感したと分析。「1日で40回の上映という異例のスケジュールにも関わらず座席はほぼ満席状態」と劇場現場の熱量を伝え、「2回目を観ても全く飽きないクオリティ。マーベルやハリウッド級のバトルシーンを日本のアニメで実現できていて、圧巻だった」と興奮気味に述べた。

さらに、従来のアニメ制作体制の常識の更新を挙げ、「鬼滅の刃は、日本のアニメ業界の常識を次々に打ち破ってきた“ゲームチェンジャー”」だと断言。「地上波放送用ではなく、最初から配信や映画展開を戦略的に視野に入れて制作されており、配信でファンを最大化したことが映画動員に直結。その革新的アプローチは“鬼滅方式”と呼べる」と、従来の下請け構造に頼らないビジネスモデルを高く評価している。

無限列車編で原作本編を丸ごと映画化した手法や、無限上編を三部作で描くスケール感についても、「テレビアニメの延長線として映画を使った例はあったが、本筋を完全に劇場シリーズ化するのは“鬼滅ならでは”」とし、「映画2時間半でも全く飽きさせず、むしろこれだけのボリュームが必要だと納得した」と力説。

制作費やグローバル展開にも触れ、「日本のアニメ映画もいよいよハリウッドクラスのクオリティと投資水準まで上がってきている。海外でどう評価されるかこれからが本当に楽しみ」と期待感を示した。「鬼滅の刃方式はアニメ産業そのものをアップデートしようとしている」と、波及効果の大きさも強調した。

最後に徳力さんは「毎週のように新たな興行収入記録が報じられるなか、どこまで数字が伸びるか本当に楽しみ。」と動画を締めくくった。

