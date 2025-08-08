大分県日出町にある「サンリオキャラクターパークハーモニーランド」にて、仮面舞踏会（マスカレード）をテーマにしたハロウィーンの時期だけのスペシャルなイベント「Harmony Halloween Magical Masquerade」を開催！

声の出演に下野紘さんをお迎えした東京ゲゲゲイ総監修ライブショーのほか、思わずSCREAM!!してしまうフード、ゴーストキティに会えるグリーティングも実施されます☆

サンリオキャラクターパークハーモニーランド「Harmony Halloween Magical Masquerade（ハーモニーハロウィーン マジカルマスカレード）2025」

開催期間： 2025年9月12日（金）〜11月4日（火）

ストーリー：

妖しくクールな仮面舞踏会（マスカレード）で、ゴーストたちと一緒にハロウィーンを楽しもう！

ゴーストたちを呼ぶために必要なのは“SCREAM（叫び）”!!?

2025年で2回目となるハーモニーランドのハロウィーンイベント「Harmony Halloween Magical Masquerade」

ゴーストたちの集う妖しい仮面舞踏会（マスカレード）をテーマに、かわいいだけじゃない、恐怖・興奮・驚きの３つのSCREAM!!が思わず飛び出してしまうようなスペシャルなコンテンツが楽しめます。

期間中は、仮面舞踏会風のコスチュームを着た「ハローキティ」たちが登場するハロウィーン期間限定のゲスト参加型ライブショー「Magical Masquerade〜 EXCITE！〜」を上演。

また、ゴーストキティに会える「ゴーストキティグリーティング」や、ライブショーに登場するキャラクターたちに会えるスペシャルグリーティングも開催されます。

みんなで楽しくビンゴゲームで盛り上がれる「ロックン★ハロウィーン★ビンゴ」や仮装で訪れたい「SCREAM!!フォトスポット」も、思い出になること間違いなしです。

さらにハロウィーンに染まった妖しげな期間限定のフードやグッズも必見。

イベント期間中は、どこでどんなSCREAM!!体験できるのか分かる「SCREAM!!MAP」を園内にて配布されます。

ハロウィーン期間中はゲストも仮装で来園できるほか、「マイメロディ」と「クロミ」のアニバーサリーイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party」から、スペシャルグリーティングも開催される予定です☆

どこでどんなSCREAM!!体験できるのか分かる「SCREAM!!MAP」配布

配布場所：エントランス・インフォメーション・ショップ3店舗・飲食3店舗・ゲームプラザ

「Harmony Halloween Magical Masquerade」イベント期間中、園内各所にはハロウィーンらしい3種類のSCREAM!!体験ができる、様々なスポットが出現。

こちらに合わせ、「どこで」「どんなSCREAM!!体験ができるのか」を提示したMAPが園内で配布されます。

「SCREAM!!（叫び）」の種類は3種類。

「怖＜HORROR＞」は恐怖に直面したときの叫び、

「躍＜EXCITE＞」は興奮したときに出る楽しい叫び、

「驚＜SURPRISE＞」は予想外の驚きに出会ったときの叫びが楽しめます。

3種類のSCREAM!!なスポットを、ぜひそれぞれ体験できるマップです。

東京ゲゲゲイ総監修ライブショー「Magical Masquerade〜 EXCITE！〜」

上映時間：15:00〜15:20 ※上演時間が変更になる日があります

開催場所：ハーモニービレッジ

出演キャラクター：ハローキティ・クロミ・シナモロール・マイメロディ・ポムポムプリン・ウィッシュミーメル

総監修：東京ゲゲゲイ

原案・演出：BOW

振付：MIKEY/MIKU

作詞：synerGY

作曲：MIKEY/GRP

編曲：MIKEY/GRP

声の出演：下野紘（ジャック役）

ハロウィーンの時期だけの特別なライブショー「Magical Masquerade〜 EXCITE！〜」が、「叫び」シーンなどのハロウィーンらしい演出をパワーアップしてカムバック！

ゴーストたちも訪れる秘密の仮面舞踏会のステージに、仮面を身につけた華やかなコスチュームのハローキティたちが登場します。

会場に居るゲスト全員が、大きな声のコール＆レスポンス、そしてダンスに参加できる「超参加型」ライブショーです。

2024年と同様、総監修に東京ゲゲゲイ、ショーのキーマンでもある“ジャック”の声の出演に下野紘さんをお迎え。

妖しくかっこいいハーモニーランドのハロウィーン期間限定ライブショーが楽しめます。

総監修：東京ゲゲゲイ プロフィール

歌手・作詞家・作曲家・映像作家・演出家・振付師・ダンサーMIKEY(マイキー)さん主宰のエンターテイメントプロジェクト「東京ゲゲゲイ」

国内のみならず、北米、フランス、スイス、中国、東南アジアなどでツアーを行い、MIKEYさんの独特な世界観から作られる作品は「キテレツメンタルワールド」と名付けられ、YouTubeでの総再生数は1億回を突破しています。

声の出演： 下野紘 さん プロフィール

声の出演は、声優の下野紘さん。

「鬼滅の刃」我妻善逸役、「進撃の巨人」シリーズのコニー・スプリンガー役、「うたの☆プリンスさまっ♪」シリーズの来栖翔役、「僕のヒーローアカデミア」シリーズの荼毘役、「弱虫ペダル」シリーズの鏑木一差役など多数の作品に出演され、ナレーションでも活躍中です。

ライブショーへの参加がもっと楽しくなるオリジナルグッズ

ライブショーへの参加がもっと盛り上がるマジカルマスカレードマスクやリングライトを。

ゴーストたちを呼ぶには、『マジカルマスカレードマスク』とゲストの「SCREAM!!（叫び）」が必要です。

会場全体で『リングライト』を光らせて、ゴーストたちとの仮面舞踏会で盛り上がることがでるグッズになっています。

※そのほか「Harmony Halloween Magical Masquerade」のオリジナルグッズも登場予定です

マジカルマスカレード マスク

価格：1,320円(税込)

種類：全1種類

大輪の薔薇をあしらったマジカルマスカレードマスク。

真っ赤なリボンにあしらわれた薔薇もポイントです。

リングライト

価格：1,540円(税込)

種類：全1種類

イベントロゴがあしらわれたリングライト。

暗闇で輝くライトを、アクセサリー感覚で楽しむことができます。

【躍＜EXCITE＞】仮面舞踏会風コスチュームでのスペシャルグリーティング

料金：3,500円(税込)

出演キャラクター：ハローキティ・クロミ・シナモロール・マイメロディ・ポムポムプリン・ウィッシュミーメル

開催時間：10:30〜10:50

開催場所：キャラクターグリーティング ファンスタジオ

※有料・事前予約制のイベントです

「Magical Masquerade〜EXCITE！〜」に登場するキャラクターたちに会えるスペシャルなグリーティングを、グリーティング施設「CHARACTER GREETING FUN STUDIO」内にて実施。

期間限定ライブショーに登場するコスチュームを着たキャラクターたちとグリーティングができるのはここだけ！

特別な思い出になること間違いなしです。

【怖＜HORROR＞】キティキャッスルに登場！？ゴーストキティグリーティング

登場場所：キティキャッスル

キティキャッスルでは期間限定でゴーストキティが登場。

ここでしか会えないゴーストキティと素敵なひと時が過ごせます。

【怖＜HORROR＞】ゴーストたちのイタズラにびっくり！？「SCREAM!!フォトスポット」

開催場所：ハーベストテーブル前

「ハーモニーランドフラワーガーデン」がゴーストたちのイタズラで妖しい雰囲気に!?おもわずSCREAM!!しちゃうかもしれないフォトスポットが期間限定で登場。

ハロウィーンらしい妖しい雰囲気で写真撮影が楽しめます。

もしかしたら、誰かの声が聞こえてくるかもしれません。

【躍＜EXCITE＞】ビンゴゲームで盛り上がろう！「ロックン★ハロウィーン★ビンゴ」

料金：1000円／1枚

開催時間：11:00〜11:20

開催場所：プラザステージ

出演キャラクター：エスプレッソ・カプチーノ・モカ・シフォン

※日替わりで1キャラクターが出演予定

プラザステージにて、日替わりでキャラクターが出演するビンゴゲームを開催。

漆黒のマントを羽織った「エスプレッソ」や

グリーンのマントを着こなす「カプチーノ」

ゴシック調の衣装がお似合いな「モカ」

ボラックとオレンジの衣装を着こなす「シフォン」が登場予定です。

パレードパラレル〜ハロウィーンver.〜

上演期間：9月26日〜11月4日

上演時間：12:30〜13:00

上演場所：ハーモニービレッジ

声の出演：ハローキティ、ハローミミィ、マイメロディ、リトルツインスターズ（キキ＆ララ）、シナモロール、ポムポムプリン、ぼんぼんりぼん

「パレードパラレル」がハロウィーンバージョンになって期間限定で上演！

ハロウィーンモチーフのコスチュームをまとったキャラクターたちが、光り輝くステージから『NAKAYOKU』の心を届けます。

※夏季限定パレード「Iceful Parade」は9月24日まで期間を延長して上演されます

【驚＜SURPRISE＞】「Harmony Halloween Magical Masquerade」オリジナルメニュー

メニュー名・価格：

・マスカレードスパイシーカレー 1,700円(税込) ※「SCREAM!! BAR」対象メニュー

・マスカレード・RED・チキン 1,000円(税込) ※「SCREAM!! BAR」対象メニュー

・マスカレードホットドッグ 700円(税込) ※「SCREAM!! BAR」対象メニュー

・クロミのマジカルソーダ（ブルーライチ／ピンクレモン／パープルメロン／イエローベリー／グリーンパイン）各600円(税込)

辛さや驚きで思わず“SCREAM!!”してしまう、遊び心あふれるオリジナルメニューが登場。

注目は、5段階の辛さの激辛メニューが楽しめる「SCREAM!! BAR」。

対象メニューの「マスカレードスパイシーカレー」や

「マスカレード・RED・チキン」

「マスカレードホットドッグ」は、お好みの辛さをトッピングして楽しめます。

さらに、いたずら好きな「クロミ」が贈る「クロミのマジカルソーダ」もラインップ。

見た目と味のギャップにSCREAM!!してしまう、5つのフレーバーが五感を惑わせます。

期間中、オリジナルメニューを注文された方には、限定ノベルティもプレゼント☆

MyMelody & KuromiAnniversary Party「スペシャルグリーティング」

料金：3,500円（税込）／1枚1分

開催時間：16:00〜16:20

開催場所：キャラクターグリーティング ファンスタジオ

出演キャラクター：マイメロディ、クロミ ※いずれか1キャラクター

※有料・事前予約制のイベントです

「マイメロディ」と「クロミ」のアニバーサリーイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party」より、スペシャルグリーティングも開催。

グリーティングではピンクとブラックが特徴のアニバーサリーコスチュームで登場します。

「マイメロディ」もしくは「クロミ」どちらかとグリーティングを楽しめます。

「ハローキティ」や「クロミ」、ゴーストたちとSCREAM!!な秋が楽しめるハロウィーンイベント。

サンリオキャラクターパークハーモニーランドにて2025年9月12日より開催される「Harmony Halloween Magical Masquerade 2025」の紹介でした☆

