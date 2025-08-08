ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクター「タマ＆フレンズ 〜うちのタマ知りませんか？〜」は、芸人・怪談師として知られる島田秀平氏がホストを務める大人気YouTubeチャンネル「島田秀平のお怪談巡り」とのスペシャルコラボ動画を、2025年8月10日(日)20時よりYouTubeで公開します。

真夏のコラボ「タマ＆フレンズ」×「島田秀平のお怪談巡り」

【公開日】 2025年8月10日(日)20:00

【配信先】 YouTube「島田秀平のお怪談巡り」公式チャンネル

【出演】 島田秀平、タマ＆フレンズ

ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクター「タマ＆フレンズ 〜うちのタマ知りませんか？〜」は、芸人・怪談師として知られる島田秀平氏がホストを務める大人気YouTubeチャンネル「島田秀平のお怪談巡り」とのスペシャルコラボ動画を、2025年8月10日(日)20時よりYouTubeで公開。

今回のコラボでは、「タマ＆フレンズ」の世界観と、「島田秀平のお怪談巡り」が持つリアル怪談の魅力が融合。

親子三世代で楽しめるちょっと不思議で、心あたたまる内容でお届けします。

さらに今回のコラボを記念して、1994年に放送されたテレビアニメシリーズ作品の中から、ちょっぴり怖くて不思議な3作をYouTubeで期間限定公開します。

暑い夏をタマたちと一緒に涼しくすごしましょう。

島田秀平さん コメント

「まさか『タマ＆フレンズ』とご一緒できる日が来るとは思いませんでした！皆さんの心に残る“優しい怪談”をお届けできたと思います。

ぜひ確認してください！」

(C)Sony Creative Products Inc.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 暑い夏をタマたちと一緒に涼しくすごせる！真夏のコラボ「タマ＆フレンズ」×「島田秀平のお怪談巡り」 appeared first on Dtimes.