YouTuberのJukiaが、自身のチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」にて公開した動画『【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた』では、「FREE RIDE」企画として、カナダ・トロントから初来日した医学生のAさんとKさんを車で案内。東京観光やユニークな食体験、日本のカーカルチャーに触れる濃密な一日を紹介している。



Jukiaは渋谷のスクランブル交差点で、「日本に着いたばかりの外国人を観光案内し、ホテルまで送迎する企画」であるFREE RIDEのゲストを探し、AさんとKさんに出会う。3年前に大学で知り合った2人は、医学生としての学業の合間を縫って、日本への16日間の滞在を予定している。「学校がすごく忙しくなる前に旅行がしたかったんだよ」と語るAさんの言葉から、この旅にかける思いが伝わってくる。



車内では、日本で楽しみにしていることについて会話が弾む。Aさんは「日本の田舎とか、お寺とか、そんな風な綺麗な景色が好きで。富士山もね!」と目を輝かせる。Kさんはアニメが大好きで「ちょっと子供っぽいけどね(笑)」とアニメ愛を語り、『NARUTO -ナルト-』『ONE PIECE』『ワンパンマン』といった人気作品の名が挙がった。また、Kさんは日本車にも強い関心を持っており、「GTRとかね!」とお気に入りの車種について熱く語る場面もあった。



最初の目的地は、チームラボプラネッツ豊洲に隣接する「Vegan Ramen UZU Tokyo」。Aさんがベジタリアンであることに配慮し、ヴィーガンラーメンを体験することに。驚くべきはその食事空間で、プロジェクションマッピングが施された真っ暗な中でラーメンを味わうという演出がされている。「暗闇の中でラーメン食べたことある?」「ないよ(笑)」と戸惑いながらも箸を進める2人だったが、「人生で食べた中で一番のラーメンだよ!」「とんでもないよね(笑)」と、その味に感動していた。Aさんは「カナダのベジタリアン用のラーメンは基本的には水と塩って感じなんだよ、味もしないしね。でも、このラーメンはすごく美味しいよ!」と大絶賛した。



続いて一行が向かったのは、カスタムカーが集まる聖地として知られる大黒パーキングエリア(PA)。週末の夜にはさまざまなチューニングカーやスーパーカーが集まるこの場所で、2人は念願の光景を目の当たりにする。「正直に言ってやばいよ!」「夢が叶ったよ!!」とAさんとKさんは大興奮。Aさんが「RX-7は他の車より見つけにくいね」と話していた矢先、目の前を黒塗りのRX-7が通過するという奇跡も起き、「一期一会」の連続となった。



旅の終わりには、Jukiaからアニメ好きの2人にサプライズプレゼントが。人気アニメのフィギュアを手渡され、「本当にありがとう!」と満面の笑みを見せるAさんとKさん。「日本の初日はすごく素晴らしかったよ!」と語る彼らの言葉からは、Jukiaのおもてなしが心に残る体験となったことが伝わってくる。



動画を通じて垣間見えるのは、異文化交流の素晴らしさと、初対面でもすぐに打ち解けられるFREE RIDE企画ならではの温かな雰囲気だ。「もし日本が気に入ったら、また何度でも戻っておいでよ!」というJukiaの言葉に、「その予定だよ!」と笑顔で応える2人の姿が印象的だった。

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo