インド北西部ラジャスタン州の鉄道橋で今月13日正午頃、動画の撮影中だった夫婦が27メートル下の渓谷へ飛び降りて重傷を負った。2人は撮影に夢中で、近づいてくる電車に直前まで気づかなかったという。当時の動画とともに、印ニュースメディア『Times of India』などが伝えた。【この記事の動画を見る】事故が起きたのはラジャスタン州パリ地区にある「ゴラムガット橋(Goram Ghat Bridge)」で、ラウール・メワダさん(Rahul Mewada、22)と妻のジャーンヴィさん(Jhanvi、20)は当時、SNSの動画を撮影していた。

ゴラムガット橋は“絵のように美しい眺め”で知られ、写真家に人気のスポットというが、2人が立っていた狭い線路上は本来、電車が走る橋である。目撃者は当時のことを、「2人は撮影に夢中になるあまり、電車が直前まで迫っていることに気づかなかった」と証言しており、電車の接近でパニックに陥った夫婦は、大慌てで27メートル下の渓谷に飛び降りた。そしてこの時の様子は、橋のたもとにいた人が撮影してXで拡散し、ゆっくりと停止する電車、もの凄いスピードで落ちていく2人の姿、事故を目の当たりにして頭を抱える人々の後ろ姿などを映し出していた。橋から飛び降りた2人はその後、近くの病院に搬送されたものの重傷で、夫ラウールさんは特に危険な状態だという。ゴラムガット橋は現在、厳しい監視下に置かれており、当局は今後、同じような事故が起きないようにより厳しい安全対策の導入を検討しているそうだが、このニュースには次のような厳しい声が寄せられている。「リスクが大きいし、愚か。」「同情はしない。」「逃げる場所がなく、飛び降りるしかなかったはず。起こるべくして起きた事故。」「SNSに動画を公開することが優先されるのよね。一時の名声のために命を危険に晒すなんて!」「電車が接近する音や悲鳴が聞えなかったの?」「振動は感じなかったのかしら?」「インドの安全対策ってどうなっているの?」「これは怖いね。」ちなみに動画や写真を撮影中の事故は頻繁に起きており、メキシコでは先月、自撮りしようと線路に近づきすぎた女性が蒸気機関車にはねられて死亡していた。画像は『TIMES NOW X「#WATCH: Couple On Photoshoot Jumps Into 90-Ft Gorge To Avoid Getting Run Over By Train」』『Times Now 「Video: Couple On Photoshoot Jumps Into 90-Ft Gorge To Avoid Getting Run Over By Train」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)