¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡ÛÅ´Æ»¶¶¤Ç»£±ÆÃæ¤ÎÉ×ÉØ¡¡ÅÅ¼ÖÀÜ¶á¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢27m²¼¤Î·ÌÃ«¤ËÈô¤Ó¹ß¤ê½Å½ý¡Ê°õ¡Ë¡ãÆ°²è¤¢¤ê¡ä
¥¤¥ó¥ÉËÌÀ¾Éô¥é¥¸¥ã¥¹¥¿¥ó½£¤ÎÅ´Æ»¶¶¤Çº£·î13ÆüÀµ¸áº¢¡¢Æ°²è¤Î»£±ÆÃæ¤À¤Ã¤¿É×ÉØ¤¬27¥á¡¼¥È¥ë²¼¤Î·ÌÃ«¤ØÈô¤Ó¹ß¤ê¤Æ½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï»£±Æ¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ëÅÅ¼Ö¤ËÄ¾Á°¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤ÎÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡¢°õ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTimes of India¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¡Û
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¥é¥¸¥ã¥¹¥¿¥ó½£¥Ñ¥êÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥´¥é¥à¥¬¥Ã¥È¶¶¡ÊGoram Ghat Bridge¡Ë¡×¤Ç¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥á¥ï¥À¤µ¤ó¡ÊRahul Mewada¡¢22¡Ë¤ÈºÊ¤Î¥¸¥ã¡¼¥ó¥ô¥£¤µ¤ó¡ÊJhanvi¡¢20¡Ë¤ÏÅö»þ¡¢SNS¤ÎÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥´¥é¥à¥¬¥Ã¥È¶¶¤Ï¡È³¨¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤Ä¯¤á¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¼Ì¿¿²È¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤¬¡¢2¿Í¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¹¤¤ÀþÏ©¾å¤ÏËÜÍè¡¢ÅÅ¼Ö¤¬Áö¤ë¶¶¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌÜ·â¼Ô¤ÏÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡Ö2¿Í¤Ï»£±Æ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤¬Ä¾Á°¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÀÜ¶á¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤¿É×ÉØ¤Ï¡¢Âç¹²¤Æ¤Ç27¥á¡¼¥È¥ë²¼¤Î·ÌÃ«¤ËÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¶¶¤Î¤¿¤â¤È¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬»£±Æ¤·¤ÆX¤Ç³È»¶¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄä»ß¤¹¤ëÅÅ¼Ö¡¢¤â¤ÎÀ¨¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤Î»Ñ¡¢»ö¸Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤ÆÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤Î¸å¤í»Ñ¤Ê¤É¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¶¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿2¿Í¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¶á¤¯¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î½Å½ý¤Ç¡¢É×¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÏÆÃ¤Ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥´¥é¥à¥¬¥Ã¥È¶¶¤Ï¸½ºß¡¢¸·¤·¤¤´Æ»ë²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¶É¤Ïº£¸å¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤è¤ê¸·¤·¤¤°ÂÁ´ÂÐºö¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤·¡¢¶ò¤«¡£¡×
¡ÖÆ±¾ð¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡×
¡ÖÆ¨¤²¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢Èô¤Ó¹ß¤ê¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£µ¯¤³¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æµ¯¤¤¿»ö¸Î¡£¡×
¡ÖSNS¤ËÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Î¤è¤Í¡£°ì»þ¤ÎÌ¾À¼¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤ò´í¸±¤Ë»¯¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×
¡ÖÅÅ¼Ö¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë²»¤äÈáÌÄ¤¬Ê¹¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡Ö¿¶Æ°¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤·¤é¡©¡×
¡Ö¥¤¥ó¥É¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÏÉÝ¤¤¤Í¡£¡×
¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò»£±ÆÃæ¤Î»ö¸Î¤ÏÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¤ÏÀè·î¡¢¼«»£¤ê¤·¤è¤¦¤ÈÀþÏ©¤Ë¶á¤Å¤¤¹¤®¤¿½÷À¤¬¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²èÁü¤Ï¡ØTIMES NOW¡¡X¡Ö¡ôWATCH: Couple On Photoshoot Jumps Into 90-Ft Gorge To Avoid Getting Run Over By Train¡×¡Ù¡ØTimes Now¡¡¡ÖVideo: Couple On Photoshoot Jumps Into 90-Ft Gorge To Avoid Getting¡¡Run Over By Train¡×¡Ù¤è¤ê
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡A.C.¡Ë
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¡Û
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¥é¥¸¥ã¥¹¥¿¥ó½£¥Ñ¥êÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥´¥é¥à¥¬¥Ã¥È¶¶¡ÊGoram Ghat Bridge¡Ë¡×¤Ç¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥á¥ï¥À¤µ¤ó¡ÊRahul Mewada¡¢22¡Ë¤ÈºÊ¤Î¥¸¥ã¡¼¥ó¥ô¥£¤µ¤ó¡ÊJhanvi¡¢20¡Ë¤ÏÅö»þ¡¢SNS¤ÎÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¤ÏÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡Ö2¿Í¤Ï»£±Æ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤¬Ä¾Á°¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÀÜ¶á¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤¿É×ÉØ¤Ï¡¢Âç¹²¤Æ¤Ç27¥á¡¼¥È¥ë²¼¤Î·ÌÃ«¤ËÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¶¶¤Î¤¿¤â¤È¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬»£±Æ¤·¤ÆX¤Ç³È»¶¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄä»ß¤¹¤ëÅÅ¼Ö¡¢¤â¤ÎÀ¨¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤Î»Ñ¡¢»ö¸Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤ÆÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤Î¸å¤í»Ñ¤Ê¤É¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¶¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿2¿Í¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¶á¤¯¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î½Å½ý¤Ç¡¢É×¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÏÆÃ¤Ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥´¥é¥à¥¬¥Ã¥È¶¶¤Ï¸½ºß¡¢¸·¤·¤¤´Æ»ë²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¶É¤Ïº£¸å¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤è¤ê¸·¤·¤¤°ÂÁ´ÂÐºö¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤·¡¢¶ò¤«¡£¡×
¡ÖÆ±¾ð¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡×
¡ÖÆ¨¤²¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢Èô¤Ó¹ß¤ê¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£µ¯¤³¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æµ¯¤¤¿»ö¸Î¡£¡×
¡ÖSNS¤ËÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Î¤è¤Í¡£°ì»þ¤ÎÌ¾À¼¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤ò´í¸±¤Ë»¯¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×
¡ÖÅÅ¼Ö¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë²»¤äÈáÌÄ¤¬Ê¹¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡Ö¿¶Æ°¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤·¤é¡©¡×
¡Ö¥¤¥ó¥É¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÏÉÝ¤¤¤Í¡£¡×
¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò»£±ÆÃæ¤Î»ö¸Î¤ÏÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¤ÏÀè·î¡¢¼«»£¤ê¤·¤è¤¦¤ÈÀþÏ©¤Ë¶á¤Å¤¤¹¤®¤¿½÷À¤¬¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²èÁü¤Ï¡ØTIMES NOW¡¡X¡Ö¡ôWATCH: Couple On Photoshoot Jumps Into 90-Ft Gorge To Avoid Getting Run Over By Train¡×¡Ù¡ØTimes Now¡¡¡ÖVideo: Couple On Photoshoot Jumps Into 90-Ft Gorge To Avoid Getting¡¡Run Over By Train¡×¡Ù¤è¤ê
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡A.C.¡Ë