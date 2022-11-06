¡È¥¢¥®¥ì¥éÍÍ¡ÉÀõÁÒÍ£¡¢Á°½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÂà½êÍýÍ³¤òÄûÀµ¡õ¼Õºá¡Ö¶âÁ¬¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¥¢¥®¥ì¥éÌò¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÀõÁÒÍ£¡Ê26¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á°·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëLIBERA¤ÎÂà½êÍýÍ³¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¼«¿È¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄûÀµ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿¤ÃÇò¤Ê²èÁü¤Ë¡ÄÀõÁÒÍ£¡¢Á°½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÂà½êÍýÍ³¤òÄûÀµ¡õ¼Õºá
¡¡¡ÖÂà½ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄûÀµ¤È¤ªÏÍ¤Ó¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡ÖLIBERA³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤È¤ÎÂà½êÍýÍ³¤È¤·¤Æ¶âÁ¬ÌäÂê¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸í²ò¤òÀ¸¤à·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶âÁ¬ÌäÂê¤¬Âà½ê¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤³¤ËÄûÀµ¤·¼Õºá¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤¬½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤À¤µ¤ê´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£