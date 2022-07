イオンのカジュアルファッションブランド「Doublefocus(ダブルフォーカス)」は、2022年7月15日から、ディズニーキャラクター「くまのプーさん」のファッションアイテムを販売します。

Tシャツやトートバッグなど全14種類をラインアップ。イオン、イオンスタイル約160店舗ほか、イオンの公式通販「イオンスタイルオンライン」で購入できます。

大人っぽデザインが豊富

商品を一部紹介します。アパレルサイズは、いずれもレディースS〜XLまで。

・プーさん / ロゴ刺繍Tシャツ

ぽてっとしたお腹を見せるプーさんがワンポイントになったTシャツです。深い緑のカラーに、赤い文字が映えています。価格は1738円。

キャラ違いでピグレットもありますよ。シックな雰囲気で落ち着いた印象です。価格は同じく1738円。

・プーさん / バルーン柄バックプリントチュニックTシャツ

風船につかまってぷかぷか浮いている、キュートなプーさんがフロントに描かれています。

バッグにはハチと英字入り。チュニックなので、長めの丈感になっています。

カラーはアイボリーとブラックの2色があります。価格は各1738円。

・プーさん / 総柄プリント開襟シャツ

さまざまな表情のプーさんとティガーがプリントされた、総柄のシャツ。にぎやかなデザインで、着たら目を引きそうです。

アイボリー、クロの2色展開。価格は各3168円です。

・プーさんとピグレット / 柄プリントキャンバストート

プーさんとピグレットが仲良く目を合わせているトートバッグ。にこやかなプーさんと、積み上げた本に乗っかるピグレットは、見ているだけで癒されます。

カラーはアイボリー、クロの2色。価格は各2068円。

プーさんファンはお見逃しなく。

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.