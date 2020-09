現在イングランド・プレミアリーグのアーセナルでプレーしている元ドイツ代表MFメスト・エジル。

チームで最も高額となる週35万ポンド(およそ4800万円)の給与を受け取っているにもかかわらず、ミケル・アルテタ監督からはあまり高く評価されておらず、出番が減少している。

そんななか、エジルはTwitterでファンの質問に答えるという企画に挑戦。「引退するか、トッテナムでプレーするかを選ぶとすれば?」という問いに…。

If I don’t want to win a cup, I should go there 🏆😉 #YaGunnersYa❤️#AskMesut https://t.co/j6O0l7nV0P