クマをめぐり、長野県では学校が休校する事態となりました。8日、成獣のクマ1頭が目撃されたのです。近くには足跡のようなものが残され、周辺の小学校や中学校は臨時休校になりました。■窓のカギ開け逃走か…4人襲撃のクマどこへ各地で警戒態勢が続くなか、8日夜、『news zero』はクマによるけが人が出た福島市へ向かいました。市内には、「クマ注意」と書かれた張り紙がありました。福島市では今月2日、住宅街にクマが現れ男女4