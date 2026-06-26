飲食料品の消費減税をめぐり、社会保障国民会議の議論は26日も難航しました。中継です。26日の会議でも、消費減税への賛否で対立する与野党の隔たりは埋まらず、議論の集約は難しいとの見方が強まっています。会議では、消費減税に反対する国民民主党とチームみらいが、「給付」への一本化など、独自の案を改めて主張しました。また、新たなとりまとめ案では、減税の財源として、「特例公債に頼らず、歳出・歳入のあらゆる見直しを