南米ベネズエラで24日に発生した地震の死者数は、180人を超えました。今年、マドゥロ大統領の拘束に踏み切ったアメリカは、捜索救助隊を派遣するなど、支援に乗り出しています。ベネズエラ北西部では24日、マグニチュード7を超える地震が相次ぎ、ロイター通信によりますと、ベネズエラの当局者は、少なくとも188人が死亡、1500人以上がケガをしたと発表しました。しかし、被害の全容は明らかになっておらず、アメリカ地質調査所は