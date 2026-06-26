NPBは26日、悪天候により予定していた4試合の中止を発表しました。中止となったのは、マツダスタジアムで開催を予定していた広島対阪神戦。横浜スタジアムで開催を予定していたDeNA対巨人戦。神宮球場で開催予定だったヤクルト対中日戦。ZOZOマリンで開催を予定していたロッテ対ソフトバンク戦の4試合です。阪神とヤクルトは24日から3試合連続で試合が実施されないことになりました。