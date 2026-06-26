「このカネ儲けー！」FRIDAYデジタルが第一報を報じた“デヴィ夫人”ことデヴィ・スカルノ被告（86）による２件の暴行事件の初公判が、６月23日に東京地裁で行われた。起訴状によれば、デヴィ被告は’25年２月に東京都渋谷区内にある飲食店で、自身の個人事務所に勤める被害女性Aに対して箸やシャンパングラスなどを投げつけたとされている。FRIDAYデジタルはその情報をいち早くキャッチし、昨年３月22日にデヴィ被告が渋谷警察署