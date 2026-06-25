6月24日、女優・土屋太鳳の姉で、タレントの土屋炎伽が自身のInstagramを更新。《本日からイザワオフィスさんと業務提携させていただくこととなりました》と発表。Xも更新し、イザワオフィスの公式発表をリポストして報告している。「土屋さんは明治大学在学中にチアリーディングと出会い、卒業後は就職した富士通でチアリーダー部『フロンティアレッツ』に所属して活動していました。その後、2019年6月に第1回ミス・ジャパンで