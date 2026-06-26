【リオデジャネイロ＝南部さやか】南米ベネズエラ北西部で２４日に発生したマグニチュード（Ｍ）７を超える地震で、デルシー・ロドリゲス暫定大統領は２６日、死者が５８９人に増えたことを明らかにした。震源から東に約１５０キロ・メートル離れた首都カラカスや首都近郊のラグアイラ州を中心に被害が大きくなっており、同州では約７万世帯が被災した。救助に必要な重機が足りず、手作業でがれきを撤去している状況だ。ロドリ