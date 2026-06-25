札幌・北警察署は2026年6月24日、脅迫の疑いで札幌市北区の飲食店経営の男（58）を逮捕しました。男は2025年10月1日ごろから26年6月15日までの間、共同住宅の上の階に住む大学生の女性（19）方の郵便受けに脅迫文書の入った封筒4通を投函した疑いがもたれています。警察によりますと、文書には「後悔できなくなりますよ」、「いろんな意味で気を付けてくださいね」、「我々達は強行突破しなければならない」、「これが最後の警告や