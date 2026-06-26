JR東日本は26日、テレビアニメ『ポケットモンスター』とタイアップした、『ＪＲ東日本 ポケモンスタンプラリー2026』を7月16日より開催することを発表した。【画像】欲しい！『ＪＲ東日本 ポケモンスタンプラリー』の景品たちスタンプラリー（＝冒険）の舞台となるＪＲ東日本エリアの駅（一部除く）に、キャプテンピカチュウや メタモンなどテレビアニメ「ポケットモンスター」に登場するポケモンのスタンプが登場。ポケモン