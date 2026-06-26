台風7号と8号の影響で、首都圏各地の高速道路があす（27日）、通行止めになる可能性があります。NEXCO中日本とNEXCO東日本によりますと、通行止めの可能性があるのは次の通りです。▼27日午前6時以降・東名（上り、下り）大井松田IC〜沼津IC・新東名（上り、下り）伊勢原JCT〜新秦野IC・小田原厚木道路（上り、下り）小田原東IC〜厚木IC・外環道（内回り、外回り）三郷南IC〜高谷JCT・圏央道（内回り、外回り）圏央厚木IC〜あきる