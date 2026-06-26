「スーパーのパンだから…」そんな先入観を持っている人ほど、ひと口食べれば驚くかもしれません。現在、首都圏と近畿圏を中心に展開する大手スーパーマーケット『ライフ』のインストアベーカリー「小麦の郷」が、「専門店顔負けの美味しさ」と注目を集めています。カラダに優しい素材や製法、健康や自然志向にあわせたプライベートブランド「BIO-RAL（ビオラル）」などでも知られるライフですが、実は店内製造の総菜やベーカ