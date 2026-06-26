25日に発表された最新「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」において、永野芽郁（26）のスタイルブック「MAGNOLIE（マグノリエ）」が週間売り上げ5932部（推定）を記録し、トップに輝いた。永野が同ジャンルで首位を獲得するのは、これで通算5度目となる。【もっと読む】W杯と重なってラッキー？ 永野芽郁「かくかくしかじか」配信開始今回の快挙で永野の地上波ドラマ復帰がいよいよ見えてきた。「昨年4月に『