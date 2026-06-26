サッカー日本代表のワールドカップ１次リーグＦ組最終戦のスウェーデン戦が行われた２６日、東京・渋谷には多くのサポーターが駆け付けた。キックオフは午前８時。小雨が降る中、サポーダーの多くは飲食店やバーで試合を観戦。平日の午前中という時間に、前々回のオランダ戦同様、社会人サポーターは午前休や有給を使って対応した。後半１１分に前田大然選手が先制弾を決めると、大盛り上がり。その後も試合の流れに一喜一憂し