大きな破裂音のような音が聞こえたということです。北海道江別市で、軽トラックの荷台に銃弾で撃たれたような痕が見つかりました。（吉岡記者）「痕ってどこですか？」（猟友会江別支部小岩靖志さん）「ここですね。おそらくですけどライフル銃の弾丸の痕だと思われますね」軽トラックの荷台の壁に穴が開いています。銃弾で撃たれたような痕が見つかったのは、猟友会江別支部に所属する男性の軽トラックです。男性は６月１４日、