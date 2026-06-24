それは突然の投稿だった。5月16日、俳優で劇団主宰の高畑裕太（32）が自身のXで過去に起こした女性トラブルについて、以下のように声明を発表した。【写真】高畑裕太が出した声明文を全文公開。声明後8月の舞台に向けて備える近影や、舞台告知動画では披露した鍛え上げた上半身なども《私、高畑裕太が約9年前に起こした不祥事について、事実関係の説明と、これまで公にしてこなかった経緯、そして現在の自分の考えを、自らの言葉