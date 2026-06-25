運動部の顧問時代に部員の女子中学生に生理の報告などをショートメッセージで送らせた疑いで元教員の男が逮捕されました。無職の山口守容疑者（52）は2022年1月から2023年7月までの間、当時勤務していた中学校の女子生徒に生理の有無をショートメッセージで報告させるなどした疑いがもたれています。警察によりますと、女子生徒は山口容疑者が顧問を務めていた部活動の部員で、体調管理と称して報告を求めていてやりとりは200回近