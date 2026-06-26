韓国で女性を盗撮した疑いで警察の捜査を受けていた30代男が、自宅の家宅捜索の最中に転落して死亡した。【関連】韓国前大統領の夫人に有罪言い渡した判事、1週間後に庁舎内で転落死6月26日、龍仁（ヨンイン）西部警察署によると、前日の25日午後9時46分ごろ、違法撮影の疑いが持たれている30代の男が、京畿道（キョンギド）龍仁市水枝区（スジグ）のマンション13階から転落した。男は重傷を負って病院に搬送されたが、その後、死