大阪府河内長野市でスクールバスが逆走。車やバイクに衝突し、12人が病院に搬送されました。 バスが乗用車と衝突し、バイクも巻き込まれています。 警察によりますと6月25日午後6時20分ごろ、河内長野市高向の交差点で中学生や高校生を乗せたスクールバスが逆走、車やバイクに次々と衝突しました。計6台が絡む事故となり、この事故で中高生ら12人が搬送され、このうち11人がけがをしました。 警察は過失運転傷害の