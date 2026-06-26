ハイチに勝利したブラジルイレブン＝19日、フィラデルフィア（共同）【サンパウロ共同】サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の決勝トーナメント1回戦で日本と対戦することが決まったブラジルのメディアは、25日の日本―スウェーデンの試合を詳報した。大手グロボは日本との対戦について「昨年の敗戦は大きな懸念材料」と報じ、昨年10月の親善試合で日本に初めて敗れたことを挙げて警戒感を示した。グロボは「1990