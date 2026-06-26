宮崎県小林市を流れる岩瀬川（浜の瀬川）の川中にある「陰陽石」は、2009年に10ある宮崎観光遺産の1つに選ばれた、県が誇る有名観光スポット。だが、その姿があまりにも刺激的なので、テレビで紹介される時は（最近だと小林市出身の蛙亭イワクラが紹介）、ここぞという時まではモザイクやボカシで隠されることが多い。◆世界が注目する子宝の奇祭それもそのはず、この陰陽石は、女性器に似た周囲5.5ｍもある陰石の上に、高さ17