障害児通所施設に勤務していた保育士の男が、障害のある当時10歳の女の子にわいせつな行為をして盗撮したとして警視庁に逮捕されました。不同意わいせつなどの疑いで逮捕されたのは、川尻孝弘容疑者（44）で、去年11月、勤務していた東京都内の障害児通所施設で障害のある当時10歳の女の子に対し、体を触るなどわいせつな行為をして、その様子を置き時計型の盗撮カメラで撮影した疑いがもたれています。川尻容疑者は容疑を認めた上