衆議院の内閣委員会ではさきほど、日本の国旗を傷つける行為を処罰する国旗損壊罪の制定に向けた法案が賛成多数で可決しました。自民、日本維新の会の与党と国民民主党、参政党が共同で国会に提出した国旗損壊罪の制定に向けた法案は人に著しく不快感や嫌悪感を抱かせるような方法で国旗を傷つけることなどを処罰の対象にするとしています。法案はさきほど、衆議院の内閣委員会で採決がおこなわれ、賛成多数で可決しました。憲法が