南米ベネズエラで24日に発生した大規模な地震で、死者数はおよそ235人となりました。多くの行方不明者も出ていて、最終的な死者数は1万人を超える可能性もあると指摘されています。ベネズエラ北西部では24日、マグニチュード7を超える地震が相次ぎました。AP通信によりますと、これまでにおよそ235人が死亡、少なくとも4300人がケガをしたということです。行方不明者を追跡するためのウェブサイトには3万6000人以上が登録されてい