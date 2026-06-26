1957年の上場以来、初めて最終赤字となったホンダ。株主総会で、三部社長が株主に直接謝罪しました。神妙な面持ちで会場に入ったのは、ホンダの三部社長です。午前10時から始まったホンダの株主総会。ホンダの株主「大赤字を出した今後の対応について、どういう説明があるのか聞きたい」ホンダ三部敏宏 社長（先月）「2025年の大きな変化に対して柔軟に対応できなかった」社運をかけて進めていた“脱エンジン”戦略を見誤っ