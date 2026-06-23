日本の警察において、まさに前代未聞の失態ともいうべき大事件が起きた。6月19日、埼玉県警交通指導課と加須（かぞ）警察署は、加須市岡古井の国道125号線沿い歩道上で、18日午後10時50分ごろから午後11時24分ごろまでに実施した速度違反の取り締まり中、設置していた移動可能な「速度違反自動取り締まり装置（可搬式オービス）」が1台、盗まれたと発表した。県警が保有する貴重な5台のうちの1台で、可搬式オービスが盗難被害に遭