“恥”行動が海外メディアにも報じられてしまった。【もっと読む】無邪気過ぎる“激ヤバ”高市外交が世界に恥さらし…首相は英国で、進次郎氏はインドネシアでやらかし大炎上高市首相が先週、フランスで開催されたG7サミットに参加した際、英語が分からないのに分かっているかのように振る舞ったり、首脳会談で“クネクネ”とした動きを披露したりと、目を覆うような恥ずかしい行動を連発。過去の外交舞台でも歌って踊って抱き