6月25日、『FRIDAY』がシンガーソングライターの優里のお泊まりデートの様子を報じた。その破天荒さが波紋を広げている。優里は、2020年2月にメジャーデビューを果たすと、その後、『ドライフラワー』などがストリーミングで大ヒットを記録。恋愛ソングのカリスマとも言える優里だが、プライベートもモテモテなようだ。「同誌では、優里さんが女性とお泊まりをしているという内容が掲載されました。その相手は2人いるといい、