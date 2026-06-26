2つの台風や活発な梅雨前線の影響で、26日も大雨となっています。台風の影響で交通機関にも影響が出ています。日本航空は26日、沖縄や鹿児島の空港を発着する70便を欠航し、およそ4500人に影響が出るとしています。全日空は、26日は那覇と各地を結ぶ便を中心に52便を欠航し、およそ1万0600人に影響が出るとしていて、27日は、羽田と八丈島を結ぶ6便を欠航するということです。一方、JR東日本は27日午前から28日午前にかけて、主に