補助金効果で7月の電気ガス料金が値下がりします。大手電力10社の7月使用分の電気料金は、標準的な家庭で前の月と比べて633円から910円値下がりします。また、大手都市ガス4社も標準的な家庭で229円から302円値下がりします。原油やLNG＝液化天然ガス、石炭の価格が上昇するなか、政府による補助金の支給が始まるためです。補助は9月使用分まで続き、標準的な家庭で5000円程度の負担軽減が見込まれています。