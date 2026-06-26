日産がリコールを届け出たノート（国交省提供）日産自動車は26日、電池の制御プログラムに不備があるとして、「ノート」や「エクストレイル」などハイブリッド車（HV）3車種、60万595台（2020年11月〜26年4月生産）のリコールを国土交通省に届け出た。走行不能になるなど不具合の報告が452件あった。高速道路で停止し、後続車が接触する物損事故も1件あった。国交省によると、リチウムイオン電池を制御する装置のプログラムが