JR東海によりますと、東海道新幹線は、あす（27日）計画運休は予定していませんが、東京～豊橋間で大雨や強風の恐れがあるため、始発から全線で運転見合わせの可能性があるということです。 【写真を見る】【速報】東海道新幹線 あす始発から全線で運転見合わせの可能性 台風接近に伴って