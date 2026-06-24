「ラストライブ後の打ち上げの様子は、櫻井翔さん（44）が有料会員向けブログで6月15日に詳細に明かしていました。それによると、スタッフを交えた乾杯とメンバー5人だけでの乾杯を行ったそう。帰り際には“またね”と言うメンバーもいたようです」（芸能関係者）5月31日に行われた嵐のラストライブから早くも3週間以上。嵐ロスが続くなか、メンバーが過ごした“最後のひととき”が少しずつ明かされている。「櫻井さんはラストライ